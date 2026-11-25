У Великій Британії просувають план розширення стримінгової платформи BBC iPlayer, який може відкрити її для реклами та програм інших британських мовників. Про це з посиланням на двох поінформованих співрозмовників повідомляє Channel NewsAsia.

За словами джерел, для цього знадобиться технологічне оновлення iPlayer вартістю десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Воно могло б дозволити сервісу показувати рекламу поруч із контентом інших мовників, зокрема Channel 4. Чинна хартія BBC забороняє корпорації розміщувати рекламу навколо власного контенту.

Біла книга про хартію BBC

Як очікується, пропозицію включать до Білої книги щодо поновлення хартії BBC, яку уряд має представити до кінця року. Документ має визначити позицію уряду щодо фінансування, управління та повноважень суспільного мовника з 2028 року.

Нинішня модель фінансування BBC базується на ліцензійному зборі, який сплачують домогосподарства, що дивляться телебачення. Уряд Британії торік розглядав можливість дозволити рекламу навколо старішого контенту BBC iPlayer. За словами одного зі співрозмовників, інвестиції в оновлення може забезпечити комерційний підрозділ BBC, а витрати надалі компенсуватимуть платежами сторонніх постачальників контенту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можлива спільна платформа мовників

Оновлений iPlayer також міг би інтегрувати контент UKTV — комерційного мовника, що належить BBC та управляє рекламними каналами U&Drama і U&Dave. У перспективі до платформи потенційно могли б долучитися й інші мовники, зокрема ITV.

Представник британського Міністерства культури, медіа та спорту заявив, що уряд заохочує суспільних мовників до стратегічного партнерства, якщо воно корисне для аудиторії та стійкості медіасистеми. Водночас остаточних рішень щодо реформи ліцензійного збору ще не ухвалено.

BBC і Channel 4 уже обговорювали можливість розміщення контенту Channel 4 на iPlayer. Генеральна директорка Channel 4 Прія Догра назвала цю ідею вартою вивчення, але наголосила на необхідності узгодити деталі, зокрема механізм роботи реклами. За даними британського регулятора Ofcom, у липні 26% глядачів у Великій Британії насамперед обирали Netflix, тоді як BBC — 25%.

Читай нас у