У Великій Британії 24 та 25 листопада проводять закриті безпекові брифінги для керівників компаній оборонного сектору та критичної національної інфраструктури. Зустрічі у Вайтголлі відбуваються після того, як Національний орган захисної безпеки NPSA, що входить до MI5, попередив британські підприємства — постачальників Збройних сил України про те, що вони стали цілями російської держави. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Поради для компаній

Брифінги очолюють міністри оборони та безпеки за участю старших представників британської розвідувальної спільноти. У вівторок міністерка у справах збройних сил Луїза Сандер-Джонс провела зустріч із керівниками оборонних компаній, а в середу міністр безпеки Ден Джарвіс має зібрати керівників критичної інфраструктури.

Учасникам нададуть рекомендації щодо захисту персоналу, технологій, майданчиків і ланцюгів постачання. Серед запропонованих заходів — зменшення цифрової присутності, поліпшення виявлення та повідомлення про ворожу розвідку, а також визначення і захист критично важливих активів.

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Заяви про загрозу диверсій

У британському уряді заявили, що останнім часом у Європі побільшало спроб диверсій проти об’єктів, пов’язаних з оборонною галуззю. За твердженням влади, Росія — держава-агресор — та пов’язані з нею структури застосовують кібератаки, саботаж і дезінформацію, щоб порушувати роботу організацій та послаблювати довіру.

Британська влада також повідомила про заходи захисту критичної інфраструктури й оборонних компаній, зокрема за участю спеціалізованої поліції, Національного центру кібербезпеки та NPSA. У вересні Королівська прокуратура висунула обвинувачення громадянину Великої Британії за Законом про національну безпеку: за її версією, він нібито готував акт саботажу та отримував вказівки від особи, яку вважали пов’язаною з Добровольчим корпусом ГРУ.

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