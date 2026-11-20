Велика Британія та Європейський Союз готують угоду щодо продовольства, рослин і тварин, яка має істотно послабити дію так званого кордону в Ірландському морі для Північної Ірландії. Очікується, що домовленість підтвердять у Брюсселі під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє BBC News.

Після Brexit Північна Ірландія продовжила дотримуватися правил ЄС щодо агропродовольчих товарів, тоді як решта Сполученого Королівства відійшла від них. Нова угода передбачає, що все Сполучене Королівство знову узгодить норми у цій сфері з правилами ЄС.

Портові перевірки можуть припинитися

Якщо угоду буде укладено, продовольчі товари, рослини й тварини, які перевозять із Великої Британії до Північної Ірландії, більше не потребуватимуть перевірок у портах. Обсяг супровідних документів також має скоротитися, однак повністю не зникне.

Кордон в Ірландському морі виник після угоди Великої Британії та ЄС щодо Brexit у 2019 році. Її переглянули у 2023 році, і нині вона відома як Віндзорська рамкова угода. Цей механізм передбачає перевірки та контроль товарів, що надходять до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства, аби вони відповідали стандартам ЄС.

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За інформацією BBC News, майбутня домовленість нагадуватиме модель відносин Швейцарії з ЄС. Швейцарія не входить до ЄС, однак майже повністю дотримується його правил для агропродовольчої продукції. Такий підхід передбачає динамічне приведення законодавства у відповідність до змін у праві ЄС і нагляд Суду Європейського Союзу.

Митні декларації залишаться

Угода може практично прибрати контроль за стандартами продукції, але не скасує митний кордон. Компаніям у Великій Британії все одно доведеться подавати митні декларації для перевезення товарів до Північної Ірландії, а помилки в документах можуть спричиняти затримки.

Демократична юніоністська партія, Юніоністська партія Ольстера та партія Traditional Unionist Voice розкритикували уряд Великої Британії за відмову заблокувати оновлення митних правил ЄС, що діють у Північній Ірландії. Водночас угода про повторне з’єднання електроенергетичних систем ЄС і Великої Британії до нинішнього пакета не увійде та залишається предметом переговорів.

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