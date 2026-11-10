Британія та ЄС підтвердили зобов’язання виконувати угоду про Brexit — Anadolu Agency

У Брюсселі Велика Британія та Європейський Союз підтвердили зобов’язання повністю, своєчасно й сумлінно виконувати Угоду про вихід Сполученого Королівства з ЄС. Таку позицію сторони погодили під час засідання Спільного комітету з питань угоди, повідомляє Anadolu Agency.

Права громадян

Засідання співголовували міністр Великої Британії з міжурядових і європейських відносин Хеміш Фалконер та єврокомісар Марош Шефчович. Вони розглянули перебіг виконання угоди після попередньої зустрічі, що відбулася 2 лютого 2026 року.

У спільній заяві сторони наголосили на захисті прав громадян, які назвали пріоритетом. Положення угоди поширюються майже на 6 мільйонів громадян ЄС та на 1 мільйон громадян Великої Британії. Сторони також вказали на важливість безперешкодного переходу таких осіб від тимчасового до постійного проживання протягом 2027 року.

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Співголови домовилися активізувати роботу над вирішенням структурних проблем, які впливають на повсякденне життя громадян. Йдеться, зокрема, про захист прав на проживання, працевлаштування, поїздки, соціальні виплати та правовий захист.

Віндзорська рамкова угода

Британська та європейська сторони також підтвердили намір виконати всі положення Віндзорської рамкової угоди. У заяві зазначили, що вона відіграє фундаментальну роль у запобіганні появі жорсткого кордону на острові Ірландія, захисті інтересів жителів і бізнесу Північної Ірландії та захисті єдиного ринку ЄС.

Сторони погодилися прискорити запровадження гарантій захисту єдиного ринку Євросоюзу в усіх сферах. Вони також погодилися продовжувати виконання Угоди про вихід паралельно з Угодою про торгівлю та співробітництво й нещодавньою угодою щодо Гібралтару. Зустріч відбулася напередодні саміту ЄС—Велика Британія, запланованого на 20 листопада.

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