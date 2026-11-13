Британія та ЄС планують підписати угоду про спрощення торгівлі рослинами — The Guardian

Велика Британія та Європейський Союз планують 20 листопада підписати санітарну та фітосанітарну угоду, яка має скасувати більшість фізичних перевірок, а також більшість сертифікатів і документації для торгівлі харчами, рослинами та продукцією тваринного походження. За даними The Guardian, міністерка довкілля Анджела Ігл заявила, що це може усунути близько £60 млн щорічних витрат британської галузі садівництва.

Угоду сторони переважно погодили у травні. Її впровадження очікується не раніше першого кварталу 2028 року, тому до того часу компанії працюватимуть за чинними прикордонними правилами.

Витрати після Brexit

Після виходу Великої Британії з ЄС запровадили прикордонний контроль для імпорту та експорту рослин, харчових продуктів і продукції тваринного походження. За розрахунками галузевої Horticultural Trades Association, садівничі підприємства щороку витрачають £60 млн на перевірки стану здоров’я рослин, фітосанітарні сертифікати, перевірки документів та ідентифікації, портові й агентські збори, додаткову робочу силу та перевезення.

Ця оцінка не враховує штрафів за прострочені поставки, втрат продажів через затримки в портах або пошкодження товарів. Ігл заявила, що скорочення витрат може створити тиск на зниження цін на продукти, але не підтвердила, що угода безпосередньо здешевить харчі для споживачів.

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Інвестиції бізнесу

Нові правила не компенсують коштів, уже витрачених бізнесом на адаптацію до контролю після Brexit. Оптовий розсадник Provender Nurseries у Свонлі, графство Кент, витратив щонайменше £500 тис. на будівництво власного контрольного пункту. Компанія також придбала чотири електричні навантажувачі для роботи в герметизованій будівлі, де планувала проводити огляд партій ввезених дерев і кущів.

Керівник компанії Річард Маккенна заявив, що підприємству потрібні деталі угоди, однак він сподівається, що вона переконає частину європейських постачальників відновити експорт до Великої Британії. Галузева асоціація закликала запровадити перехідні послаблення, зокрема зменшити або скасувати перевірки імпорту товарів із нижчим рівнем ризику.

За аналізом Національної спілки фермерів, експорт британських продуктів і напоїв до ЄС після Brexit скоротився більш ніж на третину. Найбільше, за цими даними, постраждали виробники яєць, курятини та картоплі.

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