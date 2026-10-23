Британія та партнери закликали запобігти голоду в Судані — Anadolu Agency

Велика Британія та 31 міжнародний партнер закликали до термінових дій для запобігання голоду в Судані. У спільній заяві вони попередили про різке погіршення продовольчої безпеки: 19,5 мільйона людей, або приблизно 41% населення країни, стикаються з гострою нестачею продовольства, повідомляє Anadolu Agency.

Ризик голоду найближчими місяцями

У заяві з посиланням на попередження Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC) наголосили на потребі невідкладних заходів, щоб відвернути голод найближчими місяцями.

Приблизно 5 мільйонів жителів Судану, за даними заяви, перебувають на надзвичайному рівні голоду. Без негайного втручання кількість дітей із тяжким гострим недоїданням може перевищити прогнозований показник у 825 тисяч. Кількість територій із продовольчою незахищеністю, яку спочатку оцінювали у 14, також, як очікується, може подвоїтися.

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Заклик забезпечити гуманітарний доступ

У заяві головним чинником голоду назвали війну між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки, що почалася у квітні 2023 року. Відтоді конфлікт перемістив понад 14 мільйонів людей, пошкодив критичну інфраструктуру та порушив роботу систем охорони здоров’я, виробництва продовольства, ланцюгів постачання і ринків.

Партнери також вказали на систематичне перешкоджання гуманітарній допомозі та наслідки Ель-Ніньйо, який зменшив кількість опадів і посилив посуху більш ніж у половині країни. Сторони конфлікту закликали усунути всі перешкоди для гуманітарної допомоги, гарантувати повний, безпечний, швидкий і безперешкодний доступ, зокрема маршрутами через лінії зіткнення, кордони та повітряним шляхом до Дарфуру.

Міжнародну спільноту закликали збільшити фінансування гуманітарних операцій, підтримати зимовий посівний сезон і посилити місцеві заходи реагування. У заяві також закликали не атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема аграрні та продовольчі системи, і захищати гуманітарних працівників та об’єкти.

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