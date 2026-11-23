Велика Британія та Саудівська Аравія поглибили оборонно-промислову співпрацю під час засідання Комітету з промислової співпраці в лондонській резиденції Ланкастер-хаус. Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, сторони обговорили пріоритетні напрями практичної взаємодії у промисловій сфері.

Засідання в Лондоні

Засідання співголовували британський міністр оборонної готовності та промисловості Люк Поллард і Бандар аль-Хораєф. У британському оборонному відомстві заявили, що переговори продовжили давні оборонні відносини двох держав, які мають розвиватися від традиційної моделі «замовник — постачальник» до довгострокового промислового партнерства.

Комітет збирається двічі на рік. У ньому беруть участь високопосадовці обох країн, які переглядають роботу у сфері оборонно-промислової співпраці та узгоджують практичні пріоритети.

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Підтримка протиповітряної оборони

Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що нещодавно надало Саудівській Аравії додаткову оборонну підтримку. Вона включає допомогу у сфері протиповітряної оборони та дозаправлення літаків у повітрі для оборонних операцій саудівської авіації. За даними відомства, це має допомогти захистити саудівські міста й критичну інфраструктуру від атак хуситів у регіоні.

Співпраця країн охоплює протиповітряну оборону, навчання, взаємодію між військовими та розвиток оборонних спроможностей. У промисловій сфері сторони працюють над стандартами, інтеграцією ланцюгів постачання та розвитком спроможностей. Британський внесок також передбачає наявну підтримку протиповітряної оборони та персонал, який допомагає захищатися від ракетних і дронових атак.

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