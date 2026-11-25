Велика Британія уклала контракт на 142 млн фунтів стерлінгів для закупівлі безпілотних підводних апаратів REMUS 620, призначених для пошуку та допомоги у знешкодженні морських мін. Як повідомляє UK Ministry of Defence, нові апарати мають посилити спроможності Королівського флоту захищати життєво важливі морські маршрути та підтримувати свободу судноплавства.

Пошук мін без ризику для екіпажів

Безпілотні апарати виробляє компанія HII. Їх планують використовувати для обстеження потенційно замінованих районів до наближення кораблів з екіпажем. У британському оборонному відомстві зазначили, що це дасть змогу морякам залишатися далі від безпосередньої загрози, а операції з пошуку мін зробити безпечнішими, швидшими та гнучкішими.

REMUS 620 може рухатися зі швидкістю до восьми вузлів, занурюватися на глибину до 600 метрів і працювати до 110 годин у межах однієї місії. Апарати працюватимуть із розробленим у Великій Британії програмним забезпеченням SeeByte SeeTrack і Neptune, яке вже застосовує Королівський флот.

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Контракт і розвиток гібридного флоту

Контракт, присуджений HII після міжнародного конкурсу, охоплює підводні апарати, обладнання та послуги з їхньої підтримки. За даними відомства, угода також підтримає робочі місця у Великій Британії, зокрема в Портчестері.

Міністр оборони Вес Стрітінг заявив, що інвестиція має зміцнити захист свободи судноплавства, важливої для безпеки та економіки країни. Закупівля є частиною концепції Hybrid Navy, за якою традиційні кораблі з екіпажами дедалі частіше діятимуть разом з автономними й дистанційно керованими системами у повітрі, на поверхні моря та під водою.

У межах Defence Investment Plan британський уряд планує витратити понад 5 млрд фунтів стерлінгів на автономні системи до 2030 року. Раніше Велика Британія та Норвегія уклали угоду на 90 млн фунтів стерлінгів щодо трьох нових кораблів-носіїв для протимінних операцій.

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