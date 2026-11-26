Міністерство оборони Великої Британії уклало з британською компанією Babcock угоду Gateway Agreement вартістю близько £8 млрд. П’ятирічний контракт має змінити систему технічного обслуговування атомних підводних човнів і критично важливих послуг на військово-морських базах, щоб усунути вузькі місця та збільшити доступність субмарин для операцій.

Як повідомило UK Ministry of Defence, нова контрактна модель передбачає стимули для швидшого виконання робіт. У відомстві очікують, що підводні човни проводитимуть менше часу на технічному обслуговуванні та більше — будуть доступними для виконання завдань Королівського флоту, зокрема пов’язаних із зобов’язаннями перед НАТО та AUKUS, а також патрулюванням у межах ядерного стримування.

Робочі місця та постачальники

У межах угоди планують створити близько 3 тисяч висококваліфікованих робочих місць, переважно у Плімуті, Клайді та Брістолі. Також передбачено приблизно 2,5 тисячі місць для учнів і випускників. Контракт має підтримати ще 8,5 тисячі наявних робочих місць на об’єктах технічного обслуговування субмарин на базах Девонпорт і Клайд.

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На ширший ланцюг постачання у Великій Британії контракт передбачає близько £2,4 млрд витрат, з яких орієнтовно £1 млрд мають спрямувати малим і середнім підприємствам. Генеральний директор Babcock Гаррі Голт заявив, що угода має допомогти збільшити доступність субмарин і розвивати навички, інфраструктуру та промислові можливості для підтримки підводного флоту.

Інвестиції у військово-морські бази

Угода реалізується поряд із десятирічною програмою Project Royal Oak вартістю £26 млрд. Вона передбачає модернізацію інфраструктури та житлових приміщень на базах Девонпорт, Клайд і Портсмут, щоб перетворити їх на об’єкти, готові до виконання бойових завдань.

На базі Клайд у межах Programme Euston до 2030-х років планують створити стійкі інженерні потужності для обслуговування субмарин поза водою. За даними міністерства, ці можливості забезпечуватиме британська промисловість для технічної підтримки нинішнього та майбутнього флоту атомних підводних човнів.

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