У Великій Британії компанії можуть подавати заявки на державні гранти обсягом до 45 млн фунтів стерлінгів для створення нових заводів із виробництва вибухових речовин, метальних зарядів та інших енергетичних матеріалів для боєприпасів. Про відкриття першого вікна капітальних грантів у межах відповідної програми повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Виробничі потужності

Програма має сприяти відновленню національної виробничої бази критично важливих оборонних матеріалів і зміцненню стійкості ланцюгів постачання. У Міноборони зазначили, що збільшення внутрішнього виробництва зменшить залежність від іноземних постачальників та допоможе швидше поповнювати запаси й нарощувати випуск боєприпасів.

Гранти є частиною урядового зобов’язання на 1,5 млрд фунтів стерлінгів для створення постійно діючого виробничого ланцюга боєприпасів. Уряд планує підтримати створення щонайменше шести нових заводів із виробництва енергетичних матеріалів і боєприпасів по всій країні. У межах ширшої ініціативи «фабрики майбутнього» очікують створення понад 1 000 кваліфікованих робочих місць.

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Умови конкурсу

У Міністерстві оборони повідомили про запуск першого з трьох конкурсних вікон для інвестицій. Окремі гранти надаватимуть успішним проєктам за умови наявності коштів, позитивної оцінки співвідношення вартості та результату, а також належної перевірки.

Заявники мають довести військову доцільність, технічну здійсненність, комерційну життєздатність і можливість реалізації проєктів, а також відповідність екологічним, регуляторним і безпековим вимогам. Вони також повинні продемонструвати здатність залучити приватні інвестиції та забезпечити довгострокову роботу виробництва. Програмі передували 24 дослідження потенційних майданчиків для заводів. Прийом заявок триватиме до 8 січня 2027 року, ще два інвестиційні вікна очікуються протягом 2027 року.

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