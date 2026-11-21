Велика Британія вперше публічно підтвердила проведення наступальних кібероперацій проти Росії — держави-агресора, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Це в інтерв’ю Sky News підтвердив генерал Роб Магоуан, керівник Командування кібернетичних і спеціальних операцій Великої Британії.

Операції проти державних противників

Як повідомляє Anadolu Agency, Національні кіберсили Британії здійснюють наступальні місії проти державних противників на тлі посилення кіберзагроз. Магоуан підтвердив, що ці сили проводять наступальні операції.

За його словами, Росія, Китай, Іран і Північна Корея становлять загрозу способу життя Британії та самі здійснюють операції в кіберпросторі. Генерал заявив, що ці країни мають розуміти можливі наслідки таких дій.

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Робота Національних кіберсил

Магоуан також повідомив, що Національні кіберсили працюють проти організованих злочинних груп і людей, які завдають шкоди в інтернеті, зокрема дітям. За його словами, структура може отримувати уявлення про архітектуру та мережі противника, щоб здійснювати операції всередині таких мереж.

Заява прозвучала після того, як король Чарльз цього тижня офіційно відкрив нову штаб-квартиру Національних кіберсил у Семлсбері, графство Ланкашир. Подробиці операцій підрозділу здебільшого засекречені, а значну частину його роботи проводять на британських об’єктах, зокрема в Ріббл-гаусі в Семлсбері.

Магоуан назвав кіберзагрозу для Британії значною та заявив, що наступальні можливості країни надають військові варіанти реагування на нові загрози.

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