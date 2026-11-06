Британія заборонила зберігати частину екстремальної порнографії — The Guardian

У Великій Британії набули чинності норми, що забороняють публікувати або зберігати порнографічні матеріали зі сценами удушення, інцесту, зокрема за участю деяких нерідних родичів, а також із зображенням дорослих, які відтворюють фантазії про секс з особами віком до 16 років. Поліція водночас залучає профільні благодійні організації та партнерські служби через зростання кількості підлітків, пов’язаних із онлайн-матеріалами сексуального насильства над дітьми, повідомляє The Guardian.

Зростання кількості затримань

Детективка Сара Тернер із підрозділу поліції Західної Мерсії, що розслідує злочини проти дітей, заявила, що контролювати виконання нових норм буде складно. За її словами, слово «підліток» є одним із популярних пошукових запитів у порнографії, а значний попит на такий контент стирає межі.

Керівник підрозділу Джерард Сміт наголосив, що правоохоронці мають зосередитися на розповсюджувачах, аби перешкодити поширенню незаконних матеріалів від джерела. Щомісяця в Англії та Уельсі поліція затримує приблизно 1 000 людей, переважно чоловіків, за онлайн-злочини сексуального характеру проти дітей. За словами Сміта, кількість таких затримань істотно зростає.

Підтримка дітей без криміналізації

Поліцейські Західної Мерсії розглядають пілотну програму, за якою цивільні фахівці відвідуватимуть дітей, які переглядають незаконні матеріали. Сміт зазначив, що кілька поліцейських сил вивчають такий підхід після успішного проєкту Solah у графстві Суррей. За його словами, поліція не прагне криміналізувати дітей, якщо немає обтяжувальних обставин, зокрема примусу інших.

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Професорка права Даремського університету Клер Макглінн закликала уряд чітко пояснити, що законодавчі зміни мають стосуватися насамперед очищення порнографічних платформ від особливо небезпечного контенту. Вона висловила занепокоєння через дезінформацію про те, що закон нібито передбачає контроль вмісту особистих телефонів.

Регулятор Ofcom повідомив, що нові обов’язки технологічних компаній щодо такого контенту запрацюють після оновлення кодексів практики та рекомендацій. Консультації щодо цих змін регулятор готує на першу половину 2027 року.

Вікі Янг із Lucy Faithfull Foundation, яка керує гарячою лінією Stop It Now для людей, що намагаються припинити перегляд матеріалів сексуального насильства над дітьми, підтримала заборону. За її словами, тисячі людей, які зверталися на лінію, повідомляли, що екстремальна порнографія відіграла роль у переході до перегляду незаконних сексуальних зображень дітей.

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