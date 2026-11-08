Британія запустила кампанію готовності до 72 годин автономності — CBC World

У Великій Британії представили кампанію Be Ready, яка радить громадянам підготуватися до 72 годин самостійного забезпечення у разі надзвичайної ситуації, зокрема кліматичної кризи, кібервідключень або загроз з боку ворожих держав. Про це повідомляє CBC World.

Це перша загальнонаціональна кампанія цивільної готовності у країні з 1980 року. Тоді, на тлі холодної війни, британська влада поширювала програму Protect and Survive про дії в разі ядерного удару. Її рекомендації викликали насмішки та недовіру, оскільки багато британців вважали, що захиститися від термоядерної атаки неможливо.

Підготовка без залякування

Фахівчиня з відновлення після катастроф Люсі Істхоуп заявила, що фахівці з планування реагування на надзвичайні ситуації давно очікували на подібні рекомендації. За її словами, суспільству потрібне відчуття впевненості, а не тривожні повідомлення. Вона позитивно оцінила те, що британська кампанія не побудована на залякуванні.

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Інші європейські країни також оновлювали або запроваджували інструкції для населення. У Швеції радять мати запаси на сім днів, у Німеччині — до десяти днів, тоді як Велика Британія, як і Канада, обрала орієнтир у три доби без доступу до звичних послуг.

Побоювання через кібератаки

Кампанія з'явилася на тлі повідомлень про ймовірні кібератаки на холодильне обладнання супермаркетів у кількох європейських країнах, а також спроб підвищити температуру у французьких холодильниках із запасами донорської крові. Частина британців сприйняла заклики скептично, однак ці випадки змусили деяких із них переглянути ставлення до створення запасів.

Керівник Національного центру кібербезпеки Великої Британії Річард Горн назвав ситуацію моментом невідкладності. Центр вважає, що протягом двох років ШІ-орієнтоване шкідливе програмне забезпечення з високою ймовірністю застосують для атак на британські електростанції, аеропорти та лікарні. Горн також заявив про постійні спроби проникнення у військові мережі; за його словами, до таких спроб належали гібридні кампанії Російської Федерації, держави-агресора.

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