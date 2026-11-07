Британія запустила військовий супутник Titania — UK Ministry of Defence

Велика Британія успішно вивела на орбіту військовий супутник Titania, який має розширити можливості Збройних сил зі спостереження за військовою діяльністю на Землі з космосу. Запуск відбувся минулого місяця, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Другий супутник програми ISTARI

Titania став другим супутником у британському військовому угрупованні на орбіті після Tyche, запущеного у жовтні. Апарат перебуватиме під управлінням Космічного командування Великої Британії в межах програми ISTARI, яка передбачає створення супутників і наземних систем для космічної розвідки, спостереження та рекогносцирування.

Супутник важить близько 100 кілограмів і за розміром приблизно відповідає пральній машині. Він обертається навколо Землі кожні 90 хвилин зі швидкістю 27 тисяч кілометрів на годину. Titania спроєктували та побудували в графстві Гемпшир у партнерстві Лабораторії оборонної науки і технологій Dstl та компанії BAE Systems. Вартість контракту становила 9,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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Випробування сенсорів Inaros

Одночасно британське Міноборони розпочинає проєкт Inaros — випробування мережі з трьох наземних нейроморфних сенсорів для моніторингу руху об’єктів у космосі. Випробування відбуватимуться на майданчиках у Великій Британії, Австралії та на британських об’єктах на Кіпрі.

Сенсори розробила британсько-австралійська компанія Optera у партнерстві з Національним фондом стратегічних інвестицій у сфері безпеки. Технологія імітує біологічні процеси, виявляючи зміни світла, та може бути розвинена в систему раннього попередження про незвичну або потенційно загрозливу активність поблизу британських супутників.

План оборонних інвестицій Великої Британії передбачає понад 3 мільярди фунтів стерлінгів на космічні оборонні спроможності протягом наступних чотирьох років. Після Tyche і Titania мають з’явитися супутники Juno за участі SSTL та Oberon за участі Airbus Defence and Space.

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