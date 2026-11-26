Міністерство оборони Великої Британії звернулося приблизно до 100 тисяч військових резервістів із проханням підготуватися до можливого призову у воєнний час. Листи надіслали колишнім військовослужбовцям сухопутних військ, Королівського флоту та Королівських повітряних сил, повідомляє Jerusalem Post.

Оновлення даних резервістів

Адресатів попросили оновити контактні дані, а також надати інформацію про поточне місце роботи та професійні навички. За даними видання, такі листи стали першими від часів холодної війни.

Мета ініціативи — дати оборонному відомству змогу оцінити досвід і кваліфікацію колишніх військових, здобуті ними після завершення активної служби, та поліпшити здатність країни мобілізувати їх у разі надзвичайної ситуації. Чисельність регулярної британської армії становить близько 73 тисяч військовослужбовців.

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Навчання та безпека НАТО

Резервістам також запропонували добровільно долучатися до військової підготовки й навчань, зокрема до запланованих на весну 2027 року навчань НАТО Steadfast Defender. Міністр оборони Вес Стрітінг назвав ці заходи необхідним запобіжним кроком через складнішу безпекову ситуацію для Британії та її союзників по НАТО.

Ініціатива відбулася після попередження Стрітінга про потребу Британії бути готовою до війни до 2030 року через нарощування військових спроможностей Росії — держави-агресора — та посилення її гібридних дій проти членів НАТО. Британські посадовці наголосили, що листи не є наказом про негайну мобілізацію.

Раніше у листопаді Британія також оголосила про намір інвестувати 90 млн фунтів стерлінгів у дрони, сенсори та системи штучного інтелекту для протидії російським підводним загрозам і захисту критичної інфраструктури в Північній Атлантиці.

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