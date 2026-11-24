Поліція Великої Британії випробує в Лондоні нове обладнання для виявлення цифрових ідентифікаторів дронів. Воно має допомогти правоохоронцям точніше відстежувати активність безпілотників поблизу аеропортів, стадіонів та інших чутливих об’єктів, повідомляє The National.

Розширення радіуса виявлення

Чинні цифрові ідентифікатори дають змогу встановити дрон і його розташування, однак зазвичай їх можна виявити лише в межах обмеженого радіуса. Нове обладнання має підвищити точність і дальність такого виявлення, що дозволить поліції сформувати повнішу картину польотів безпілотників над столицею.

На випробування виділили 2 млн фунтів стерлінгів, або близько 2,6 млн доларів. Надалі технологію можуть застосувати для протидії несанкціонованим польотам біля аеропортів та інших важливих об’єктів. Видання згадує жовтневий інцидент, коли літак поблизу аеропорту Хітроу зустрівся з незаконно запущеним дроном.

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Безпека масових заходів

Нові засоби також мають посилити безпеку концертів, футбольних матчів і фестивалів, оскільки поліцейські зможуть краще виявляти, ідентифікувати та реагувати на потенційно небезпечну активність дронів. Це відбувається на тлі занепокоєння через незаконне використання безпілотників під час великих публічних заходів: минулого місяця дрон порушив проведення матчу «Арсеналу», а торік під час концертів Oasis вилучили понад десять дронів.

Міністерка транспорту Гайді Александер заявила, що небезпечні дрони можуть зривати масові заходи й створювати ризики для безпеки. За її словами, інвестиція має зміцнити захист і підтримати британський сектор безпілотних технологій, який, за оцінкою уряду, може додати економіці країни до 103 млрд фунтів протягом наступних 25 років.

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