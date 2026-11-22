Британська служба морських торговельних операцій UKMTO повідомила про інцидент за участю танкера та військових сил у затоці Оман. На карті, доданій до попередження, позначили район біля узбережжя Чабахара на південному сході Ірану. Як повідомляє Anadolu Agency, інформацію про подію UKMTO отримала від офіцера з безпеки компанії.

Час і район інциденту

UKMTO вказала час інциденту — 14:25 за Гринвічем 22 листопада. Служба не назвала танкер та не уточнила, які саме військові сили були залучені до інциденту. Обставини події також не розкрили.

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Розслідування триває

У UKMTO заявили, що влада обізнана про ситуацію, а відповідні розслідування тривають. Служба порадила суднам перевіряти актуальну інформацію про безпеку мореплавства та зважати на зміну оперативної обстановки. Агентство не надало інших деталей про інцидент.

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