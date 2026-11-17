Британська тютюнова компанія Imperial Brands, що базується у Бристолі, планує скоротити до 4600 робочих місць у світі в межах програми зниження витрат і ширшого використання технологій, зокрема штучного інтелекту. Як повідомляє The Guardian, цього року компанія має скоротити 2100 посад, а до кінця 2030 року — ще від 2100 до 2500.

Скорочення та економія

У Imperial Brands працюють близько 25 тисяч людей у світі. Компанія закрила завод у німецькому Лангенгагені та продала ще одне підприємство на Тайвані, що призвело до втрати 700 робочих місць. Також вона проводить консультації щодо запланованих скорочень у кількох країнах. Нинішні скорочення торкнуться невеликої кількості працівників у Великій Британії.

Генеральний директор Лукас Паравічіні назвав зміни частиною трансформації бізнесу. До 2030 року Imperial Brands прагне заощаджувати щонайменше 320 млн фунтів стерлінгів щороку. За його словами, компанія прагне стати гнучкішою, більше спиратися на дані, бути ближчою до споживачів та ефективнішою.

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Перехід до нових продуктів

На тлі падіння обсягів продажу сигарет група переорієнтовує бізнес на електронні сигарети, вироби з нагріванням тютюну та оральний нікотин. Imperial Brands володіє брендами Davidoff, John Player Special, Golden Virginia, Rizla та Blu.

За рік до 30 вересня загальна виручка компанії знизилася на 1,5% — до 31,7 млрд фунтів стерлінгів, а прибуток до оподаткування впав на 12,1% — до 2,7 млрд фунтів. Водночас чиста виручка від тютюнової продукції на ключових ринках зросла на 1,7%: підвищення цін на 5,1% компенсувало скорочення обсягів продажу на 3,4%.

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