Невелике дослідження в Англії показало, що деякі пацієнти, які приймають препарати для пригнічення апетиту, зокрема Wegovy та Mounjaro, можуть не отримувати достатньо енергії й важливих поживних речовин. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на публікацію в журналі BMJ Nutrition, Prevention & Health.

У дослідженні взяли участь 14 пацієнтів однієї загальної медичної практики: десятеро отримували препарати приватно, ще четверо — через Національну службу охорони здоров’я Великої Британії. Учасники відтворили свій раціон за попередні два дні за допомогою валідованого щоденника харчування myfood24.

Низьке споживання енергії

Середнє добове споживання енергії становило 1231 ккал — 58,5% від розрахункової потреби з урахуванням статі. Троє учасників споживали менш як 800 ккал на добу, а понад половина групи — менш як дві третини від своєї орієнтовної потреби в енергії.

Дослідники оцінили надходження 28 поживних речовин. У десяти учасників споживання щонайменше частини цих речовин було нижчим за дві третини рекомендованої норми. Водночас середнє споживання білка перевищувало рекомендації та сягало 153% норми; нижчим за рекомендований рівень воно було лише в одного учасника.

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Клітковина та вітамін D

Понад три чверті учасників споживали менш як дві третини рекомендованої кількості клітковини та вітаміну D, а половина — недостатньо заліза. Вісім людей не досягали двох третин норми щонайменше за трьома із шести ключових нутрієнтів: клітковиною, залізом, вітаміном D, калієм, білком і магнієм. Один учасник не досягнув цього порога за всіма шістьма показниками.

Усі 14 учасників споживали менш як рекомендовані 400 грамів фруктів і овочів на добу. Середня частка енергії з ультраоброблених продуктів становила 33%, але показники суттєво різнилися: в одного учасника такі продукти давали 84% усієї енергії.

Брак дієтичного супроводу

Учасники пов’язували зменшення споживання їжі з пригніченням апетиту та розповідали про нестачу регулярного медичного супроводу. Частина з них повідомляла про запаморочення й низький артеріальний тиск, а також про нудоту чи діарею, які впливали на соціальне харчування. Двоє учасників були здивовані обсягом зниження калорійності раціону, який усвідомили лише після заповнення щоденника.

Автори наголосили, що це спостережне дослідження з малою вибіркою з однієї практики в заможному районі, тому воно не доводить причинно-наслідкового зв’язку та його висновки не можна автоматично поширювати на всіх пацієнтів. Водночас результати вказують на можливі прогалини в моніторингу харчування під час терапії препаратами, що пригнічують апетит.

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