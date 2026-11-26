Комітет з питань транспорту британського парламенту заявив, що уряд Великої Британії не обґрунтував необхідність третьої злітної смуги в лондонському аеропорту Heathrow. Депутати також вважають недоведеною тезу уряду про те, що розширення аеропорту є критично важливим для національного економічного зростання, повідомляє AeroTime.

Зауваження до урядового плану

26 листопада 2026 року комітет оприлюднив висновки щодо проєкту Національної політичної заяви про розширення Heathrow після п’яти тижнів збору свідчень і детального вивчення планів. У звіті розкритикували відсутність загальної стратегії розвитку авіації та закликали детальніше визначити повний спектр вигод і витрат проєкту.

Голова комітету Рут Кедбері заявила, що плани третьої смуги наразі варто призупинити, а уряду слід повернутися до доопрацювання проєкту. За її словами, Міністерство транспорту, схоже, не мало достатньо часу для підготовки найбільш повного економічного аналізу. Вона також назвала нещодавні свідчення Комітету зі зміни клімату щодо впливу третьої смуги на клімат такими, які уряд не може ігнорувати.

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Вартість розширення

Депутати розглянули 90 письмових свідчень і заслухали представників громад, авіаційної галузі, науковців, місцевої влади, економістів, Комітету зі зміни клімату, ініціаторів двох варіантів третьої смуги та міністра авіації. Серед учасників обговорення був генеральний директор Heathrow Томас Волдб’є.

Згідно з проєктом урядового документа, розширення мають оцінювати за чотирма критеріями: економічним зростанням, кліматом, якістю повітря та шумом. Комітет зазначив, що моделювання ВВП, замовлене Міністерством транспорту, показало істотно нижчі результати порівняно з попередніми оцінками та лише відносно скромне додаткове зростання. Авіакомпанії загалом підтримали розширення, однак наголосили на його доступності. Комітет висловив побоювання, що збільшення зборів для перевізників зрештою позначиться на пасажирах. Депутати порадили уряду надати ґрунтовний аналіз прогалин у проєкті, посилити перевірки щодо якості повітря і шуму, а також визначити витрати для авіакомпаній і пасажирів та плани розвитку громадського транспорту.

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