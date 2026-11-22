У Великій Британії обсяг коштів, які платники податків тримають на офшорних рахунках у податкових гаванях, уперше перевищив £1 трлн. У 2022–2024 роках вартість залишків на таких рахунках зросла на 10%, свідчать останні доступні дані Податково-митної служби Великої Британії.

Офшорні рахунки та податки

Як повідомляє The Guardian, дані служби отримав аналітичний центр TaxWatch через запити щодо доступу до інформації. Перелік юрисдикцій у цих даних ґрунтується на списку, який раніше склали дослідники Європейської податкової обсерваторії. До нього увійшли, зокрема, Гонконг, Джерсі, Швейцарія, Ліхтенштейн і Панама.

Значна частина коштів на офшорних рахунках може бути належно задекларована британській податковій службі. Водночас, за даними видання, значні суми досі важко відстежити та стягнути з них несплачені податки.

HMRC у середньому щороку стягувала £125 млн раніше несплачених податків, відсотків і штрафів з офшорних рахунків, зокрема розміщених у податкових гаванях. Раніше відомство оцінювало обсяг несплачених податків за всіма офшорними рахунками у £200–700 млн на рік.

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Проблеми з ідентифікацією

За оцінкою TaxWatch, приблизно п’ята частина офшорних рахунків британських платників податків була зареєстрована через систему автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS без унікального ідентифікатора платника податків. Банки та фінансові установи мають збирати такі ідентифікатори, однак їхня відсутність ускладнює зіставлення незадекларованих рахунків із конкретними платниками.

Директор TaxWatch Майк Льюїс заявив, що новий план посилення контролю за дотриманням податкових вимог заможними людьми та власниками офшорних активів потребуватиме додаткових ресурсів, експертизи й часу. За його словами, більшість випадків ухилення від податків пов’язані зі складнішими структурами, ніж рахунки, про які автоматично повідомляють податковій службі.

HMRC повідомила, що посилила роботу з найскладнішими офшорними ризиками та залучає ще 400 працівників для протидії недотриманню податкових вимог заможними платниками до 2030 року. Відомство також призначило спеціальних менеджерів із податкового контролю для понад 200 мільярдерів і очікує отримати щонайменше £500 млн у межах ширшої мети — забезпечити £10 млрд додаткових податкових надходжень до 2030 року.

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