Британський Відділ розслідування морських аварій (MAIB) встановив, що 56-метрова яхта Bayesian, яка затонула біля Сицилії в Італії у серпні 2024 року, була вразливою до перекидання під дією сильного вітру. Екіпаж не знав про цей ризик, оскільки судно не оцінювали в умовах стоянки на якорі зі спущеними вітрилами, йдеться у фінальному звіті, про який повідомляє The Guardian.

Яхта стояла на якорі поблизу рибальського порту Портічелло, коли затонула під час сильного шторму незадовго до світанку 19 серпня 2024 року. Унаслідок катастрофи загинули семеро людей, зокрема засновник технологічної компанії Autonomy Майк Лінч та його 18-річна донька Ганна. Також загинули адвокат Кріс Морвілло з дружиною Недою, банкір Джонатан Блумер із дружиною Джуді та шеф-кухар Рекалдо Томас. Дев’ять членів екіпажу та шестеро гостей вижили.

Шторм і втрата стійкості

За висновками MAIB, екстремальний вітер швидкістю близько 70 вузлів не був прямо передбачений прогнозом. Найімовірніше, його спричинив даунбурст — потужний низхідний потік повітря з грози, який досягає моря та розходиться з великою силою.

Вразливість Bayesian залежала від завантаження судна, кута видимого вітру та положення висувного шверта — підводної конструкції, що допомагає вітрильному судну зберігати стійкість. Під час стоянки яхти на якорі вітрила були спущені, а шверт піднятий. Ці ризики не були визначені в первинній затвердженій інформації про остійність, доступній екіпажу.

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О 03:55 екіпаж зафіксував раптовий вітер швидкістю до 30 вузлів. За дві хвилини яхта почала кренитися на правий борт і дрейфувати, тягнучи якір, а згодом вітер посилився приблизно до 70 вузлів. О 04:06 судно різко нахилилося на 90 градусів на правий борт менш ніж за 15 секунд, а через 18 хвилин затонуло.

Евакуація та розслідування

Жоден рятувальний пліт на борту не надувся та не вивільнився автоматично. Один із членів екіпажу повернувся до судна вплав і вручну вивільнив пліт, який надувся о 04:24. Тих, хто вижив, урятував екіпаж яхти Sir Robert Baden-Powell, що перебувала неподалік.

Головний інспектор MAIB Роб Лодер заявив, що події розвивалися надзвичайно швидко: за 14 хвилин спокійні умови змінилися вітром швидкістю щонайменше 68 вузлів. У Великій Британії тривають коронерські розгляди щодо загибелі Майка і Ганни Лінчів, а також Джонатана та Джуді Блумерів. Затоплення Bayesian також розслідує Агентство морської безпеки та берегової охорони Великої Британії.

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