У Великій Британії боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що невдовзі після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році йому діагностували шизофренію. Як повідомляє BBC Sport, після виписки з лікарні також підтвердили діагноз біполярного розладу.

Госпіталізація 2016 року

Ф'юрі та його дружина Періс розповіли про цей період у документальному фільмі Netflix, який має вийти у п'ятницю. У червні 2016 року боксера госпіталізували з підозрою на серцевий напад. Лікарі повідомили, що він переніс напад тривоги.

За словами Ф'юрі, через сильну тривогу він звернувся до психіатра в Лондоні. Боксер заявив, що чув голоси, які погрожували завдати шкоди йому та його родині. Він також пригадував, що йому здавалося, ніби радіо звертається безпосередньо до нього, а в лікарні він просив дружину забрати його, бо вважав, що йому загрожують «ілюмінати».

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Період після титульного бою

Після перемоги над Кличком Ф'юрі набрав вагу та, за його словами, мав проблеми із залежністю від наркотиків і алкоголю. Він розповів, що не міг нормально спілкуватися з людьми через голоси в голові, які переслідували його протягом кількох років.

Поворотним моментом спортсмен назвав 2017 рік, коли під час святкування Геловіну відчув сором через свій вигляд і залежність від алкоголю. Після цього він зосередився на родині та відновив тренування. У 2020 році Ф'юрі знову здобув титул чемпіона світу, перемігши Деонтея Вайлдера. Тепер він готується до бою з Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня в Кардіффі та транслюватиметься на Netflix.

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