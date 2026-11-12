Британський флот готує запуск Talon Blue з авіаносця у 2027 році — The War Zone

Королівський флот Великої Британії готує демонстрацію запуску реактивного безпілотника Talon Blue компанії Northrop Grumman з британського авіаносця у водах Сполученого Королівства у 2027 році. Про це The War Zone повідомило з посиланням на заяву компанії та виступ першого морського лорда генерала сера Ґвіна Дженкінса.

Northrop Grumman заявила, що протягом наступних 12 місяців працюватиме з Королівським флотом над підготовкою майбутньої демонстрації. За словами Дженкінса, випробування проходитимуть у межах проєкту Vanquish і включатимуть запуск апарата з авіаносця.

Підготовка демонстрації

Про намір запустити Talon Blue Дженкінс оголосив під час Міжнародної конференції з морської могутності в Норвегії, виступаючи на борту HMS Prince of Wales. Це один із двох авіаносців класу Queen Elizabeth, що перебувають на службі Королівського флоту.

Він пояснив, що випробування мають дати флоту дані для оцінки безпечної та ефективної роботи безпілотних бойових літальних апаратів разом із чинним авіакрилом корабля. Дженкінс також зазначив, що швидке впровадження нових технологій передбачає певні ризики.

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Проєкт Vanquish

Проєкт Vanquish, про який Дженкінс уперше повідомив у вересні 2025 року, передбачає демонстрацію запуску та повернення автономної платформи другого рівня з авіаносця без катапульти й аерофінішера. Авіаносці класу Queen Elizabeth належать до кораблів короткого зльоту та вертикальної посадки й не обладнані такими системами.

У британській термінології платформи цього класу мають бути відносно недорогими для застосування у середовищі з високими ризиками, де вони можуть не повернутися, водночас зберігаючи здатність виконувати відповідні завдання. Talon Blue, який військові США також позначили як YFQ-48A, здійснив перший політ лише минулого місяця.

Королівський флот уже випробовував на авіаносцях класу Queen Elizabeth гвинтові безпілотники, зокрема Mojave американської General Atomics і Tekever AR5. Talon Blue має реактивний двигун і є більш досконалим апаратом, ніж ці безпілотники.

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