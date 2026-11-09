Британський флот уперше запустив ударні дрони з авіаносця — AeroTime

Королівський флот Великої Британії вперше запустив із палуби авіаносця HMS Queen Elizabeth чотири ударні безпілотники одноразового застосування Nyan Maritime. Випробування відбулися в середині жовтня 2026 року в Північній Атлантиці під час навчань Neptune Reach B.

Як повідомляє AeroTime, компанія BAE Systems заявила, що всі чотири апарати досягли визначених точок ураження. Дрон Nyan розробляє та виробляє дочірня компанія BAE Systems Callen-Lenz. Розмах його крила становить 2,9 метра, а сам апарат призначений для високоточних ударів.

Випробування в межах Project Vantage

Запуск із авіаносця відбувся після першої морської демонстрації Nyan у липні 2026 року. Тоді дрон запустили з палубної пускової установки на експериментальному судні XV Patrick Blackett біля південного узбережжя Англії, коли корабель перебував у русі.

Обидва етапи випробувань — Neptune Reach A та Neptune Reach B — входять до Project Vantage. Це спільна ініціатива Королівського флоту, британської армії та Королівських повітряних сил, покликана прискорити тестування і впровадження морських ударних безпілотників.

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Також протестували Tekever AR5

На HMS Queen Elizabeth також провели Heavy Lift Challenge 3, під час якого безпілотник Tekever AR5 уперше виконав зліт і посадку на авіаносці Королівського флоту. Апарат із розмахом крила сім метрів може нести до 80 кілограмів корисного навантаження.

За даними Tekever, AR5 вилетів із центру управління польотами в португальському Атоугія-да-Балейя та приблизно за 90 хвилин дістався авіаносця. На його палубі безпілотник здійснив дві посадки й два злети, після чого повернувся до Португалії. Військові оцінювали його можливе застосування для логістики, забезпечення, розвідки, спостереження, цілевказання та рекогносцирування.

Королівський флот розглядає випробування Nyan і AR5 як крок до формування змішаного авіакрила авіаносців, у якому безпілотні системи діятимуть поряд із пілотованими винищувачами F-35B.

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