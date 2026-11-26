У Великій Британії незалежний урядовий радник із питань антисемітизму лорд Джон Манн оголосив про намір провести розслідування щодо BBC через заяви про ворожу атмосферу для єврейських працівників. Як повідомляє Variety, Манн уже надіслав мовнику листа з викладом плану перевірки.

Перевірка атмосфери в BBC

Манн заявив, що не розслідуватиме діяльність окремих журналістів або конкретних програм. За його словами, перевірка буде зосереджена на загальній атмосфері, яку він назвав ворожою для єврейських працівників.

Радник планує конфіденційно поговорити з усіма нинішніми й колишніми єврейськими співробітниками та підрядниками BBC. За словами Манна, свідчення нинішніх і колишніх працівників та підрядників вказують на інституційну культуру, за якої євреї нібито мають виправдовувати своє існування, ідентичність і власне визначення єврейства.

Манн наголосив, що підтримує свободу слова та право журналістів висвітлювати події. Водночас він вважає, що умови, які звужують простір для голосів і поглядів нинішніх та майбутніх єврейських працівників BBC, суперечать принципам вільного й чесного мовлення.

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Попередні заяви та відповідь мовника

Новина про перевірку з'явилася через кілька тижнів після повідомлень про те, що BBC виплатила 400 тисяч фунтів стерлінгів у межах врегулювання спору з продюсеркою Люсі Кон, яка здобула «Оскар». Вона заявляла, що через цькування була змушена залишити мовника після того, як порушила питання антисемітизму.

У коментарі Times Radio Кон сказала, що впізнає описані Манном обставини й не єдина має такий досвід. За її словами, для євреїв, які хочуть відкрито говорити про свою ідентичність, у BBC склалася ворожа атмосфера.

BBC заявила, що серйозно ставиться до всіх звинувачень у дискримінації та не допускає її в корпорації. Мовник повідомив про обов'язкове навчання з протидії антисемітизму для всіх співробітників і закликав колег повідомляти про інциденти чи занепокоєння.

Раніше BBC перепросила за трансляцію антисемітських висловлювань під час виступу на фестивалі Glastonbury. Корпорацію також критикували за відсутність дій після порушень ведучим Гарі Лінекером правил щодо соціальних мереж, зокрема через публікацію про сіоністів із зображенням щура. Розслідування відбувається в період переговорів BBC з урядом щодо поновлення Королівської хартії мовника.

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