У Великій Британії Управління з фінансового нагляду (FCA) попередило технологічні компанії, що їхні ШІ-агенти можуть підпадати під фінансове регулювання, якщо надають регульовані послуги. У такому разі компаніям слід взаємодіяти з регулятором, повідомляє Channel NewsAsia.

Які послуги можуть регулюватися

FCA зазначило, що називати бізнес технологічним постачальником недостатньо для звільнення від фінансового регулювання. Вимоги можуть застосовуватися до продуктів, які містять регульовані послуги, зокрема фінансові рекламні пропозиції, консультації або платіжні сервіси.

Заяву регулятора оприлюднили невдовзі після того, як Meta оголосила про запуск у Великій Британії персонального ШІ-агента Muse. За твердженням компанії, інструмент може поновлювати автострахування, домагатися повернення коштів і здійснювати онлайн-покупки.

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Застереження для користувачів

FCA не називало у своїй заяві конкретних компаній. Meta не надала негайного коментаря на запит Reuters. За даними матеріалу, Muse після запуску у США у вересні завантажили понад 10 млн разів.

Регулятор також закликав користувачів ШІ-агентів з’ясувати, який захист вони матимуть, якщо щось піде не так. Окремо FCA порадило розуміти, якою інформацією користувачі діляться з такими системами та чи безпечно це робити.

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