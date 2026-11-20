У Великій Британії Управління комісара з питань інформації (ICO) розпочало розслідування після того, як пацієнтка дізналася, що детальні нотатки її психотерапевта, зокрема про горе й травму, були завантажені до системи, доступної більш ніж 100 тисячам працівників Національної служби охорони здоров’я (NHS). Про це повідомляє The Guardian.

Жінка, яку видання називає Розанною, побачила детальні нотатки терапевта на екрані комп’ютера під час візиту до лікаря загальної практики. Згодом через запити про доступ до інформації вона з’ясувала, що її записи переглядали працівники, які не працювали в лікарняному трасті, де вона проходила лікування.

Записи в електронній системі

Нотатки психотерапевта завантажили до London Care Record — електронної медичної системи, доступ до якої мають до 140 тисяч працівників NHS. Після цього Розанна припинила психотерапевтичне лікування біполярного розладу в трасті South London and Maudsley NHS. За її словами, вона залишилася без спеціалізованої підтримки психічного здоров’я під час тяжкої хвороби та після смерті одного з батьків.

У трасті заявили, що інтимні подробиці сеансів не передавалися. Водночас у відповіді пацієнтці там визнали, що до системи автоматично завантажувався «ключовий зміст сеансу», а дуже приватні матеріали можуть передаватися в контексті лікування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання про згоду та конфіденційність

У вересні Розанна подала запит на доступ до персональних даних, щоб з’ясувати, яка саме інформація була поширена, однак на час публікації відповіді від трасту не отримала. Вона також висловила занепокоєння, що без відома пацієнтів могли передаватися психотерапевтичні записи інших людей, зокрема дітей.

Депутатка Белл Рібейру-Едді звернулася до уряду із запитом щодо настанов для трастів психічного здоров’я стосовно обміну такими даними. Молодший міністр охорони здоров’я Джеймс Фріт відповів, що записи, пов’язані з безпосереднім лікуванням, передаються на основі передбачуваної згоди.

Головний медичний директор South London and Maudsley NHS професор Дерек Трейсі перепросив за затримки з відповідями пацієнтці. За його словами, лікарі можуть обмежувати доступ до інформації локальними командами трасту та приховувати окремі частини записів, щоб поєднати обмін потрібними медичними даними із захистом приватності.

Читай нас у