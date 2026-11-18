Британське Управління з охорони довкілля (OEP) заявило, що міністерка довкілля Анджела Ігл, її відомство та організація Natural England порушують екологічне законодавство, не забезпечуючи належного захисту диких птахів. Як повідомляє The Guardian, чисельність диких птахів у Британії знизилася до найнижчого за весь час спостережень рівня.

За новими даними, за п’ятирічний період скоротилися популяції 45% зі 132 місцевих видів птахів, що розмножуються у країні. За оцінкою Британського фонду орнітології, за останні п’ять десятиліть у британських ландшафтах стало на понад 73 млн диких птахів менше. Скорочення торкнулося, зокрема, серпокрильців, горлиць, польових горобців, лісових вівчариків і снігурів.

Претензії регулятора

В OEP заявили, що Ігл не виконала вимог щодо створення нових спеціальних природоохоронних територій для птахів, розширення чинних таких ділянок і внесення нових видів до переліку тих, що охороняються. На цих територіях, відомих як Special Protection Areas, птахи та їхні оселища мають юридичний захист.

Регулятор також вважає, що Natural England не вжила необхідних заходів для підтримання або відновлення популяцій диких птахів до належного рівня та забезпечення достатніх оселищ. Окремо OEP вказало на відсутність перегляду того, чи мають птахи достатню площу та різноманіття середовищ існування.

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Охоронювані території

В Англії налічують 82 спеціальні природоохоронні території для птахів, а також шість транскордонних і морських ділянок. За оцінкою OEP, затримки з боку посадовців залишили значну кількість місць проживання птахів без потрібного рівня захисту та збільшили обсяг заходів, необхідних для формування достатньої мережі таких територій.

Уряд Британії взяв на себе юридичне зобов’язання розширювати охоронювані території в межах мети захистити щонайменше 30% суходолу й морських акваторій до 2030 року. Водночас остання статистика Міністерства довкілля, продовольства та сільських справ засвідчує, що майже половина видів птахів у Великій Британії продовжує скорочуватися в коротко- й довгостроковій перспективі.

Королівське товариство захисту птахів закликало терміново створювати нові та розширювати наявні спеціальні природоохоронні території, а також запровадити цільові заходи для великого кроншнепа, бугая та польового луня.

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