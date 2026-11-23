Британський розробник чипів Arm Holdings продовжив контракт із генеральним директором Рене Хаасом до 2033 року. Із 1 грудня він також стане заступником голови SoftBank Group.

Контракт до 2033 року

Про продовження контракту повідомила Channel NewsAsia. Хаас очолює Arm із 2022 року. У 2023 році під його керівництвом компанія повернулася на публічний ринок через лістинг на Nasdaq вартістю 65 млрд доларів.

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«Я ніколи не був настільки впевненим у майбутньому Arm... Я цілком відданий реалізації повного потенціалу Arm протягом багатьох років», — заявив Хаас у понеділок.

Розробник процесорних архітектур

Arm ліцензує проєкти процесорів, які використовують у смартфонах, персональних комп’ютерах, серверах і підключених пристроях. До приходу в Arm у 2013 році Хаас працював у Nvidia, де обіймав посаду віцепрезидента та генерального менеджера напряму обчислювальних продуктів.

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