Британський тренер Пол Ніколлс у Воріку перевершив рекорд Мартіна Пайпа за кількістю перемог серед британських тренерів у перегонах з перешкодами. Рекордну перемогу йому приніс кінь Knappers Hill, який виграв ветеранський гандикап-чейз пам'яті Дениса О'Коннелла.

Рекордна перемога

Як повідомляє Sky Sports News, Knappers Hill виступав під керуванням жокея Сема Твістона-Девіса. Кінь біг у кольорах Пола Барбера — давнього друга й наставника Ніколлса. Завдяки цій перемозі Ніколлс перевершив показник Пайпа в 3930 виграшів.

Ніколлс є 14-разовим чемпіоном і тренує коней у Manor Farm Stables у графстві Сомерсет із 1991 року. Спочатку він орендував стайню у Барбера. Тренер зазначив, що не очікував на початку кар'єри досягти такої кількості перемог.

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Наступна мета

За словами Ніколлса, загальна кількість перемог коней, яких він виставляв у різних видах перегонів, наближається до 4000. Він також наголосив, що рекорди згодом можуть бути перевершені іншими тренерами.

Першу перемогу Ніколлс здобув 20 грудня 1991 року в Герефорді з конем Olveston, названим на честь села, де він виріс. Співвласником коня був його батько Браян. Серед коней, з якими Ніколлс здобував відомі перемоги, — Kauto Star, Big Buck's і Denman. За кількістю титулів чемпіона серед тренерів він відстає від Пайпа на один: Ніколлс має 14, а Пайп — 15.

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