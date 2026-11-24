Британський цифровий банк OakNorth отримав у США федеральну банківську ліцензію, яка дає йому змогу придбати Community Unity Bank у штаті Мічиган. Як повідомляє CNBC, схвалення Офісу контролера грошового обігу США було видано 19 листопада.

Умовою завершення угоди є внесення OakNorth 80 млн доларів капіталу. Очікується, що придбання завершать до кінця 2026 року. Після цього банк зможе надавати кредити, залучати депозити та пропонувати інші банківські послуги в усіх 50 штатах.

Кредитування середнього бізнесу

OakNorth зосереджується на кредитуванні компаній нижнього сегмента середнього бізнесу з річним доходом від 5 млн до 100 млн доларів. Банк надає таким компаніям позики на суми від 5 млн до 50 млн доларів і не конкурує безпосередньо за роздрібних клієнтів на переповненому американському ринку.

OakNorth працює у США з 2023 року та відтоді надав американським компаніям близько 3,5 млрд доларів кредитів. У 2025 році на США припало 40% із 12,4 млрд доларів нових позик банку. Генеральний директор OakNorth Ріші Хосла назвав кредитування комерційної нерухомості одним із перспективних напрямів зростання у США.

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Регуляторні вимоги

За даними CNBC, отримання ліцензії зайняло в OakNorth 20 місяців. Для виконання вимог Федеральної резервної системи банк реструктурував корпоративну власність і переніс холдингову компанію з острова Джерсі до Великої Британії.

OakNorth заявив, що став першим іноземним цифровим банком, який отримав повну банківську ліцензію у США. Приватна інвестиційна компанія Джареда Кушнера Affinity Partners у 2025 році придбала 8% частку в OakNorth. Affinity Partners підтримують, зокрема, суверенні фонди Саудівської Аравії та Катару, а серед інвесторів банку також є SoftBank.

Інші міжнародні фінтех-компанії також намагаються отримати банківські ліцензії у США. Revolut і бразильський Nubank уже отримали умовне схвалення Офісу контролера грошового обігу, тоді як нідерландському цифровому банку Bunq у серпні відмовили в повторній заявці.

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