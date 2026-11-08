Брокери Південної Кореї запровадять 23-годинні торги акціями США — Korea Herald

Брокери Південної Кореї з 6 грудня мають запропонувати роздрібним інвесторам майже цілодобову торгівлю акціями США. Вони поєднають розширений 23-годинний графік Nasdaq з альтернативною торговельною платформою Blue Ocean, яка покриватиме годину, що залишилася, повідомляє Korea Herald.

Новий графік торгів

За даними видання, до переходу готуються південнокорейські брокерські компанії та Корейський депозитарій цінних паперів. Депозитарій має звернутися до свого місцевого кастодіана Citibank із проханням посилити моніторинг і забезпечити безперебійні розрахунки. Водночас у депозитарії очікують мінімального впливу зміни на витрати на персонал і роботу систем.

Розширена сесія Nasdaq розпочнеться о 21:00 за східним часом США в неділю, 6 грудня, напередодні наступного торгового дня. У Південній Кореї це відповідатиме 11:00 у понеділок, 7 грудня. Новий режим пошириться й на біржові фонди: майданчик NYSE Arca, що входить до NYSE Group та є одним з основних місць лістингу ETF, також продовжить торги до 23 годин на добу.

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Попит на американські акції

Південна Корея вирізняється широким упровадженням нового графіка: всі місцеві брокери, за інформацією Korea Herald, мають підтримати його від першого дня. Представник брокерської галузі зазначив, що денна торгівля, яка раніше здійснювалася через альтернативні системи Blue Ocean, Bruce і Moon, охопить також Нью-Йоркську фондову біржу та Nasdaq. Залежно від угод брокери отримуватимуть ринкові дані від NYSE або Nasdaq у реальному часі.

Інтерес південнокорейських інвесторів до американського фондового ринку залишається значним. За даними Корейського депозитарію цінних паперів, за чотири торгові дні з 2 до 6 листопада їхні чисті купівлі акцій США становили 2,20 млрд доларів. Це більше за 1,96 млрд доларів у серпні та більш ніж удвічі перевищує показник вересня — 1 млрд доларів.

Конкуренція з місцевим ринком

Аналітик Shinhan Securities Пак У Йоль вважає, що 23-годинні торги Nasdaq посилять конкуренцію з індексом Kospi, оскільки американський ринок буде відкритий і в денний час у Південній Кореї. Korea Exchange зі свого боку планує поступово подовжувати час торгів: біржа має намір до кінця 2027 року створити ІТ-інфраструктуру для єдиного торговельного майданчика та спершу запровадити передринкову сесію для 12-годинного режиму.

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