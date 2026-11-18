У Японії брокерська компанія Rakuten Securities повідомила про можливий витік даних 11,25 млн клієнтських рахунків. Персональні, банківські та інші чутливі відомості могли бути доступними в 4,47 млн випадків, повідомляє The Japan Times.

Які дані могли бути доступними

За даними компанії, несанкціонований доступ відбувся 11 листопада через систему тестового середовища, а інцидент виявили в понеділок. Серед даних, які, ймовірно, стали доступними стороннім особам, — коди філій і клієнтів, ідентифікатори для входу, імена, дати народження, адреси, номери телефонів та електронні адреси.

Також під загрозою могли опинитися відомості про роботодавців, банки для виведення коштів і номери рахунків, річні доходи та фінансові активи. Водночас Rakuten заявила, що паролі й PIN-коди, необхідні для здійснення операцій із цінними паперами, не були скомпрометовані. На час публікації компанія не підтвердила жодної несанкціонованої операції, пов’язаної з цим випадком.

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Компанія радить призупинити операції

Rakuten Securities порадила користувачам тимчасово призупинити операції та користування сервісами. Компанія впроваджує автентифікацію на основі FIDO2, яка має зменшити ризик несанкціонованого доступу та фішингу. Станом на вівторок 90% щоденних користувачів уже налаштували ключ доступу FIDO2. Надалі цей спосіб входу планують зробити обов’язковим, однак строків не оголошували.

Попередні атаки на сервіси Rakuten

Минулого місяця про кібератаки також повідомили два інші бізнеси групи Rakuten. У Rakuten Drive через несанкціонований доступ, що тривав із 29 січня до 17 вересня, могли бути розкриті дані понад 15 тисяч рахунків, зокрема фотографії та документи. Rakuten Travel повідомила про два окремі інциденти у вересні та жовтні, внаслідок яких були доступні імена, електронні адреси та номери телефонів понад 2,6 млн облікових записів.

Акції Rakuten Group у середу вранці падали більш ніж на 7%, після чого частково відіграли втрати.

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