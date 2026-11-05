BT скоротила майже 8 тисяч працівників — The Guardian

Британська телекомунікаційна група BT з кінця березня скоротила 7 731 працівника, зменшивши штат до 90 тисяч осіб без урахування міжнародного бізнесу. Про це повідомляє The Guardian. Міжнародний підрозділ компанії планують виокремити у спільне підприємство з американською телекомунікаційною компанією Verizon.

Два роки тому загальна чисельність персоналу BT разом із підрядниками становила близько 130 тисяч осіб. Найбільше скорочень припало на підрозділ Openreach, який розбудовує волоконно-оптичну мережу: темпи її розгортання сповільнюються. Скорочення також є частиною програми, спрямованої на зменшення витрат на мільярди фунтів до 2030 року.

Прибуток і цілі економії

За шість місяців до кінця вересня прибуток BT до оподаткування зріс на 12% — до 1,1 млрд фунтів стерлінгів. Під час ранкових торгів у четвер акції компанії, що котируються в Лондоні, зростали на 6% і сягнули найвищого рівня за п'ять років.

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Генеральна директорка BT Еллісон Кіркбі, яка обійняла посаду в лютому 2024 року, цього року заявила про підвищення цілі зі скорочення витрат із 3 млрд фунтів до 2029 року до 3,7 млрд фунтів до 2030 року. Компанія очікує, що наприкінці десятиліття її штат становитиме від 75 тисяч до 80 тисяч працівників. У 2023 році BT заявляла, що впровадження штучного інтелекту може призвести до скорочення приблизно 10 тисяч еквівалентних посад.

Мережа та угода з TalkTalk

BT заявила інвесторам про рекордний попит на повноволоконну мережу Openreach, яка вже охопила 24,1 млн домогосподарств. Компанія планує довести цей показник до 25 млн до кінця року. За оцінками Enders Analysis, BT є найбільшим постачальником широкосмугового інтернету у Великій Британії з часткою ринку близько 30%.

Кіркбі також керувала угодою щодо придбання меншого конкурента TalkTalk за 400 млн фунтів. Вона не розкрила планів щодо цього бізнесу, оскільки угода ще перебуває на регуляторному розгляді. У TalkTalk працюють приблизно 900 людей, а угода забезпечила постачання телекомунікаційних послуг 2,5 млн домогосподарств, а також важливим державним установам, зокрема лікарням і школам.

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