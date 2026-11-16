BTS здобув шість нагород на Melon Music Awards у Сеулі — Korea Herald

BTS здобув шість нагород на Melon Music Awards 2026, що відбулася протягом суботи та неділі в Gocheok Sky Dome у Сеулі, Південна Корея. Гурт отримав головні відзнаки «артист року» та «альбом року», хоча не був присутній на церемонії через світове турне «Arirang», повідомляє Korea Herald.

Шість нагород для BTS

Окрім двох головних призів, BTS переміг у категоріях «найкращий чоловічий гурт», Top 10, Global Top 10 та «сценічний виступ року». Нагороди стали черговим досягненням гурту після повернення до повного складу та виходу в березні п’ятого студійного альбому «Arirang» — першої платівки BTS у повному складі майже за чотири роки.

Головний сингл альбому «Swim» очолив чарт Melon Top 100 упродовж години після релізу, а всі 14 композицій увійшли до цього рейтингу. У заздалегідь записаному зверненні учасники BTS згадали про повернення до спільної діяльності та зустріч із фанатами після тривалої перерви.

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Інші головні переможці

Гурт Ive отримав п’ять нагород, зокрема «пісню року» за композицію «Bang Bang» із другого студійного альбому «Revive+». Також колектив відзначили як найкращий жіночий гурт, за музичне відео року, а також у категоріях Top 10 і Global Top 10.

Дебютант Cortis уперше здобув головну нагороду — «запис року» за сингл «RedRed» з другого мініальбому «GreenGreen». Загалом гурт отримав три відзнаки, включно з Top 10 та Global Top 10. Aespa стала першим лауреатом нової категорії Global-K артист року, запровадженої разом із Global-K Chart, який враховує дані про прослуховування у Південній Кореї, Китаї та Японії.

Дводенний формат церемонії

18-та церемонія Melon Music Awards уперше тривала два дні. Її відвідали приблизно 36 тисяч глядачів, а 26 виконавців виступили у межах заходу. Загалом організатори вручили нагороди у 29 категоріях. Illit здобув чотири нагороди, Ateez — дві, а відзнаки для новачків отримали Alpha Drive One і Lngshot. Завершив церемонію гурт NCT 127, який виступив на честь десятиріччя від дебюту.

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