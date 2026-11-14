Будівельний PMI Британії впав до 43,6 — Cyprus Mail

У Великій Британії ділова активність у будівельному секторі в жовтні скоротилася найшвидшими темпами від червня. Індекс S&P Global UK Construction PMI знизився до 43,6 пункту з 46,1 пункту у вересні, повідомляє Cyprus Mail. Показник виявився нижчим за всі прогнози економістів, опитаних Reuters: медіанна оцінка передбачала його незмінність.

Спад у житловому будівництві

Значення PMI нижче за 50 пунктів свідчить про скорочення активності. Будівельний PMI Британії перебуває нижче цієї межі майже два роки. Активність знизилася також у цивільному будівництві та комерційному секторі, але найгірша ситуація склалася у житловому будівництві.

У цьому сегменті зафіксували найбільше падіння активності від грудня 2025 року. Економічний директор S&P Global Market Intelligence Тім Мур заявив, що будівельні компанії вказували на тиск через зростання вартості запозичень, слабку споживчу впевненість і високу економічну невизначеність.

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Витрати зростають

Водночас компанії повідомляли про високий попит на проєкти дата-центрів, а також про збільшення обсягів робіт у сферах енергетики та комунальних послуг. Індекс витрат на виробничі ресурси зріс більш ніж на 10 пунктів за місяць і досяг найвищого рівня від червня. Респонденти пов’язували це з паливними надбавками та витратами на енергію.

Оптимізм бізнесу знизився до найнижчого рівня від травня. Водночас зведений PMI, що охоплює будівництво, виробництво та послуги, у жовтні зріс до 52,1 пункту з 51,5 пункту у вересні, що стало найвищим показником від лютого.

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