Бугті заявив про створення підрозділу безпеки для Мінерального коридору — Dawn

Глава уряду пакистанської провінції Белуджистан Мір Сарфраз Ахмед Бугті заявив, що для захисту Мінерального коридору створено окремий підрозділ безпеки. Також формується нове крило Прикордонного корпусу, яке має забезпечувати безпеку інвесторів у провінції, зокрема в районі коридору, повідомляє Dawn.

Гарантії для інвесторів

На Пакистанському форумі мінеральних інвестицій в Ісламабаді Бугті запевнив національних та іноземних інвесторів, що влада провінції забезпечить їм безпечні умови роботи, комплексну охорону та обслуговування за принципом єдиного вікна. За його словами, уряд також має намір усунути бюрократичні перешкоди для бізнесу.

Посадовець заявив, що федеральна та провінційна влада віддані підтриманню правопорядку, а силові структури мають необхідні можливості для цього. Він наголосив, що уряд прагне заручитися довірою та підтримкою місцевого населення, яке, за його словами, є ключовим чинником і для інвестицій, і для безпеки.

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Проєкти в Белуджистані

Бугті навів як приклад проєкт Reko Diq, який, за його словами, має розпочати роботу у 2029 році. Він також стверджує, що після виходу Barrick Gold із проєкту табір компанії понад десять років стояв порожнім, але після її повернення там не зникли навіть футболка чи чайна чашка.

Глава уряду повідомив, що в найближчі місяці очікує позитивних новин щодо запасів нафти й газу в районі Саруна. За його оцінкою, потенційні запаси там можуть перевищувати ресурси історичного газового родовища Суі, яке понад сім десятиліть відігравало роль у забезпеченні енергетичних потреб Пакистану.

Провінційна та федеральна влада планують створити в Суі проєкт Fertiliser City. Бугті зазначив, що там є газ із низькою теплотворною здатністю, який можна використовувати в промисловості та сільському господарстві, і запросив інвесторів долучатися до цього та інших промислових і мінеральних проєктів.

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