Бугті заявив, що боротьба з тероризмом має бути спільною — Dawn

Очільник уряду пакистанської провінції Белуджистан Мір Сарфраз Бугті заявив в Ісламабаді, що боротьба з тероризмом не може бути відповідальністю лише однієї інституції та потребує участі держави й суспільства. Він наголосив, що поліція Белуджистану залишатиметься на передовій у підтриманні миру та протидії насильницьким угрупованням.

Про це Бугті сказав на церемонії в Національній поліцейській академії з нагоди завершення навчання новопризначених заступників суперінтендантів поліції з Белуджистану, повідомляє Dawn.

Ставка на професійну поліцію

За словами глави провінційного уряду, влада Белуджистану має намір забезпечувати поліцію сучасними технологіями, якісною підготовкою та професійним середовищем без політичного втручання й тиску. Він також заявив, що визначальним принципом кадрових призначень, переведень і розподілу професійних обов’язків у поліції став добір за заслугами.

Бугті зазначив, що рішення про відповідність офіцерів конкретним посадам має ухвалювати керівництво поліції. На його думку, дотримання цього принципу допоможе відновити довіру молоді до державних інституцій. Поліцейські, додав він, мають служити державі й людям чесно, гідно та відповідально.

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Заклик відмовитися від насильства

Бугті згадав про розширення юрисдикції поліції на весь Белуджистан після оголошення провінції повною «зоною А». Він назвав це водночас значною відповідальністю та важливою можливістю для правоохоронців.

«Війна проти тероризму — це не просто конфлікт між збройними силами й терористами. Це боротьба, до якої залучені вся держава і суспільство, зокрема громадянське суспільство, поліція, бюрократія, політики та судова влада», — заявив він.

Очільник уряду Белуджистану додав, що держава готова до примирення з тими, хто здасться державі та відмовиться від насильства, однак не дозволить жодній групі нав’язувати свою ідеологію силою. Наприкінці церемонії випускникам вручили сертифікати та нагороди, а Курратул Айн, яку відзначили за найкращі результати навчання, отримала нагороду Sword of Honour.

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