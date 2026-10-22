Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив про початок військової операції в Гаїті для порятунку чотирьох сальвадорських авіаційних техніків, яких утримують у заручниках. Він пригрозив гаїтянським озброєним угрупованням ширшою військовою операцією, якщо чоловіків не повернуть живими.

Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на допис Букеле в соцмережі X. За словами президента, операція в середу є лише початком, а пріоритетом влади є повернути техніків додому живими та неушкодженими.

Заява президента Сальвадору

Букеле стверджує, що техніків викрали, коли вони поверталися із супермаркету після купівлі продуктів. Він наголосив, що сальвадорці працювали в міжнародній місії, яка здійснювала медичну евакуацію та рятувала життя, а не брала участь у бойових операціях.

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Президент також згадав боротьбу його уряду зі злочинними бандами в Сальвадорі та заявив, що гаїтянські угруповання ще можуть уникнути ескалації.

Засідка поблизу Порт-о-Пренса

Четверо техніків були залучені до міжнародних сил із протидії бандитським угрупованням, які підтримують гаїтянські сили безпеки. Вони зникли після недільньої засідки біля Круа-де-Буке, неподалік столиці Порт-о-Пренса: їхній броньований автомобіль потрапив під обстріл і був уражений вибухівкою. Машина загорілася, а пошуки людей ускладнюють бої в цьому районі.

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