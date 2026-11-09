Букет бур’янів здобув головну нагороду виставки в Австралії — ABC News Australia

У Маргарет-Рівер на південному заході Австралії букет із інвазивних бур’янів отримав нагороду за найкращий експонат на місцевій сільськогосподарській виставці. Композицію представила природоохоронна організація Nature Conservation Margaret River, щоб звернути увагу на шкоду, якої чужорідні рослини завдають місцевим екосистемам, повідомляє ABC News Australia.

Нагорода за композицію з бур’янів

До букета увійшли арум-лілії, англійський плющ, ватсонія, акація Фліндерс-Рейндж, агапантус, барвінок і вікторійське чайне дерево. Робота здобула відзнаки в категорії змішаних бур’янів, а також стала найкращим експонатом виставки.

Віцепрезидентка Margaret River Agricultural Show Джулі Кірбі повідомила, що цьогоріч на конкурс подали рекордні 200 квіткових експонатів у різних категоріях — зокрема троянди, весільні букети, змішані композиції, флористичне мистецтво та аранжування з бур’янів. За її словами, акредитовані судді Західноавстралійської садівничої ради високо оцінили дизайн, виконання, гармонію кольорів і стан композиції.

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Увага до інвазивних рослин

Офіцерка з біорізноманіття Nature Conservation Margaret River Обелія Вокер сказала, що не очікувала на головну нагороду. Організація використала конкурс як можливість розповісти громаді про рослини, які витісняють місцеві види та можуть поширюватися з присадибних садів у природні території.

Після виставки букет безпечно утилізували, щоб не допустити поширення насіння. Арум-лілію, яку вважають одним із найбільш руйнівних бур’янів країни, у Західній Австралії заборонили продавати понад 20 років тому. Водночас понад 3 тисячі власників приватних земель уже звернулися по допомогу в її знищенні на своїх ділянках.

За словами Вокер, інвазивні рослини часто успішно поширюються, оскільки не мають природних ворогів. Вона закликала садівників уважніше обирати рослини для своїх ділянок, щоб не сприяти потраплянню потенційно небезпечних видів у природне середовище.

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