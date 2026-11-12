Бундесбанк попередив, що ризики для фінансової стабільності Німеччини залишаються підвищеними через геополітичну напруженість, високі оцінки активів і зростання тиску на корпоративних позичальників. Про це йдеться у звіті центрального банку Німеччини про фінансову стабільність за 2026 рік, повідомляє Anadolu Agency.

У Бундесбанку зазначили, що фінансова система країни залишається стійкою, однак має вразливості, пов’язані з фінансуванням нерухомості, зростанням державного боргу та посиленням ролі приватного кредитування. Банк також попередив, що штучний інтелект і гібридні загрози підвищують ризик кібератак на критично важливі фінансові послуги.

Член правління Бундесбанку Міхаель Тойрер, презентуючи документ у Франкфурті, заявив про потребу фінансових установ мати достатній запас міцності, доступні буфери капіталу та надійні дані для протидії новим потрясінням. Він також застеріг, що високі оцінки акцій і корпоративних облігацій за низьких премій за ризик можуть зробити ринки вразливими до раптової зміни настроїв інвесторів і невпорядкованого падіння цін.

Тиск на компанії та банки

За оцінкою Бундесбанку, труднощі німецьких компаній дедалі більше позначаються на банківському секторі. Щомісячна кількість корпоративних банкрутств сягнула найвищого рівня з 2014 року. Проблеми посилює зростання вартості фінансування, зокрема для підприємств, які рефінансують кредити, взяті в період низьких процентних ставок.

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Наразі банки зберігають високі чисті процентні доходи, а також міцні позиції за капіталом і ліквідністю. Водночас центральний банк зазначив, що різке погіршення економічних і фінансових умов може посилити тиск на сектор.

Ризики на ринку нерухомості

Бундесбанк окремо звернув увагу на житлове кредитування. Майже 40% обсягу нових житлових кредитів у другому кварталі припадало на позики, сума яких перевищувала 90% вартості нерухомості. Майже в 11% випадків сума кредиту перевищувала вартість об’єкта, який фінансувався.

Підвищеними залишаються й ризики у сегменті комерційної нерухомості. Потенційне зростання ставок і тиск на продажі з боку фондів нерухомості можуть спричинити подальше зниження цін. Від середини 2023 року з відкритих німецьких фондів нерухомості зріс відтік коштів, через що деякі з них призупинили або обмежили викуп паїв. Бундесбанк також закликав посилити обмін даними й нагляд за інвестиційними фондами та приватним кредитуванням, а також зменшити концентрацію вкладень банків у боргові зобов’язання окремих держав.

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