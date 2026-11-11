Бундестаг голосуватиме за розширення повноважень розвідки — Anadolu Agency

Бундестаг у Німеччині має проголосувати у п’ятницю за реформу, яка розширить повноваження Федеральної розвідувальної служби (BND) та Федерального відомства із захисту конституції (BfV). Законопроєкт передбачає, що спецслужби зможуть не лише збирати й аналізувати дані, а й активніше протидіяти саботажу, кібератакам і закордонному втручанню, повідомляє Anadolu Agency.

Нові оперативні можливості

За задумом уряду канцлера Фрідріха Мерца, BND зможе здійснювати кібероперації за кордоном. Серед наведених урядом прикладів — проникнення в комп’ютерні системи підприємства з виробництва дронів або лабораторії хімічної зброї, а також виведення з ладу серверів, які використовують підтримувані державою хакери.

Для BfV, що відповідає за внутрішню розвідку, пропоновані можливості обмежуються втручанням щодо об’єктів та обладнання і не передбачають застосування примусу проти людей. Реформа також має розширити збір, зберігання та аналіз інформації, зокрема із застосуванням штучного інтелекту.

Відповідно до пропозиції, BND зможе зберігати перехоплений зміст комунікацій до шести місяців, а метадані — зокрема відомості про час і тривалість зв’язку — до 12 місяців без попереднього перегляду. Уряд вважає, що це допоможе аналізувати зібрані раніше дані після нападу або іншої кризи.

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Заперечення опозиції та юристів

Критики реформи застерігають, що вона може розмити післявоєнний принцип поділу повноважень: розвідувальні служби збирають інформацію, а поліція застосовує примусові заходи. Німецька асоціація адвокатів заявила, що зміни можуть поставити під загрозу конституційно визначене розмежування між спецслужбами та поліцією.

Депутат від «Зелених» Константін фон Ноц заявив, що нові правила можуть дозволити співробітникам спецслужб діяти щодо громадян без рівня прозорості та судового контролю, який застосовується до поліції. Лідер Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі назвав ініціативу історичним порушенням табу. Представниця Лівої партії Клара Бюнгер виступила проти надання розвідці повноважень на втручання, саботаж і кібератаки у відповідь.

Адвокатська асоціація також висловила занепокоєння щодо захисту конфіденційного листування між юристами та клієнтами. На її думку, запропоновані правила можуть дозволити збір комунікацій, пов’язаних зі звичайною юридичною роботою, навіть якщо адвоката не підозрюють у злочині.

Аргументи уряду

Керівниця відомства канцлера Ніна Варкен заявила, що Німеччина стикається з постійними гібридними атаками, тому її спецслужбам потрібні ширші повноваження та сучасні оперативні можливості. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт також обґрунтовує реформу потребою активніше протидіяти саботажу, шпигунству, прихованим іноземним операціям і екстремістському насильству.

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