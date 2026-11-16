Бундестаг підтримав замороження криптоактивів понад 100 тисяч євро — CoinDesk

Бундестаг схвалив законопроєкт, який дозволить митним органам Німеччини тимчасово заморожувати криптоактиви та інше майно вартістю понад 100 тисяч євро, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо їхнього законного походження. Для такого кроку не потрібно буде спочатку відкривати кримінальну справу, повідомляє CoinDesk.

Рішення ще має схвалити верхня палата

Нижня палата парламенту ухвалила документ 12 листопада в межах ширших заходів протидії відмиванню грошей та організованій злочинності. Нові правила стосуватимуться не лише цифрових активів, а всього дорогого майна з незрозумілим походженням. Законопроєкт ще повинен розглянути Бундесрат — верхня палата парламенту. Запланований термін набуття чинності — 1 січня.

Згідно з ініціативою, митники зможуть спочатку заморозити підозрілі активи на 30 днів. Суд може продовжити цей строк ще на 150 днів. Остаточна конфіскація майна вимагатиме судового рішення.

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Критика юридичних асоціацій

Федеральна палата адвокатів Німеччини виступила проти законопроєкту. Вона вважає, що запропоновані норми дають органам влади надто широкий простір для сумнівів щодо способу набуття активів. Організація застерегла, що відсутність документів, зокрема щодо успадкованого майна, не повинна автоматично вважатися доказом незаконного походження.

Німецька асоціація адвокатів також розкритикувала розширення повноважень митниці та передачу їй функцій поліції. Засновник консалтингової компанії Global Policy Ендрю Вітворт зазначив, що для власників криптоактивів практичним питанням буде те, які саме докази законного походження майна вважатимуть достатніми. За його словами, це питання вирішуватимуть національні фінансові суди Німеччини, а не правила ЄС щодо криптоактивів.

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