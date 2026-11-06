Бундестаг посилив покарання за нокаут-краплі до щонайменше п’яти років — Der Spiegel

У Німеччині Бундестаг схвалив посилення відповідальності за використання так званих нокаут-крапель для зґвалтування або пограбування. Реформа передбачає мінімальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, повідомляє Der Spiegel.

За реформу проголосували фракції ХДС/ХСС, СДПН, Лівої партії та Зелених. Представники АдН утрималися. Нокаут-краплі — це речовини, які зазвичай таємно вводять жертві; вони можуть швидко викликати запаморочення, безпорадність або втрату свідомості.

Реакція на рішення суду

Законодавчі зміни стали реакцією на рішення Федерального суду Німеччини від 2024 року. Тоді суд постановив, що нокаут-краплі не можна вважати небезпечним знаряддям у розумінні кримінального законодавства. Через це мінімальний строк покарання в таких справах досі становив три роки, а не п’ять.

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Реформа має прирівняти застосування таких речовин до використання зброї або небезпечного знаряддя. Заступниця голови фракції СДПН Соня Айхведе заявила, що використання нокаут-крапель для зґвалтування є особливо тяжким злочином. Депутатка ХСС Сюзанна Гірль назвала такий спосіб цілеспрямованого позбавлення людини можливості чинити опір особливо жорстоким.

Виявлення речовин

Розслідування таких злочинів ускладнює нетривалий період виявлення речовин в організмі — часто лише кілька годин. Представник Лівої партії Люк Госс закликав не обмежуватися посиленням санкцій, а також посилити інформаційну роботу. Представниця Зелених Лена Гумніор заявила про нестачу доступних центрів допомоги та надійних структур підтримки потерпілих.

За даними організації допомоги жертвам злочинів Weißer Ring, для таких дій можуть використовувати до 200 різних речовин. Серед поширених — GHB та GBL, причому GBL в організмі перетворюється на GHB. Ці речовини можуть спричиняти запаморочення, нудоту, втрату пам’яті та свідомості, а у великих дозах — порушення дихання.

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