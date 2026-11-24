У Німеччині Бундестаг цього тижня завершуватиме розгляд проєкту федерального бюджету на 2027 рік, який передбачає видатки на 560 млрд євро. Депутати з вівторка обговорюють кошториси окремих міністерств, а ухвалення всього бюджету заплановане на п’ятницю, повідомляє Tagesschau.

Уряд не може витрачати кошти без схвалення парламенту. У середу вранці бюджетний комітет Бундестагу проведе позачергове засідання, щоб внести останні зміни до проєкту. Зокрема, до документа мають включити зниження податку на електроенергію.

Суперечка про податкове навантаження

Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер також вимагає повністю компенсувати так звану холодну прогресію. Йдеться про ситуацію, коли підвищення зарплати лише покриває інфляцію, однак через перехід до вищої податкової ставки працівник сплачує більше податків.

Союз ХДС/ХСС давно виступає за повну компенсацію такого ефекту через коригування податкових ставок. Водночас це скоротило б податкові надходження федеральних земель. Прем’єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Гендрік Вюст раніше назвав компенсацію бажаною, але нездійсненною. Голова партії «Зелені» Франциска Брантнер розкритикувала нову ініціативу Зедера, назвавши її безвідповідальною.

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Найбільші витрати — соціальна сфера

Найбільшим розділом бюджету стане праця та соціальна політика. Міністр праці Александер Швайцер зможе витратити близько 203 млрд євро: приблизно 58 млрд євро передбачено на витрати, пов’язані з ринком праці, переважно на базове соціальне забезпечення, ще 143 млрд євро — на пенсійне страхування та базове забезпечення в старості.

На завершальному етапі підготовки бюджету коаліція майже на 2 млрд євро скоротила федеральний внесок до пенсійного страхування. Професор економіки Вюрцбурзького університету Петер Бофінгер розкритикував це рішення, заявивши, що через нього фінансування федерального бюджету перекладається на платників пенсійних внесків.

Кульмінацією бюджетного тижня стане генеральна дискусія щодо кошторису канцлера та федеральної канцелярії в середу. Очікується, що одним із головних питань стане державне запозичення: загалом уряд планує залучити у 2027 році понад 210 млрд євро нових боргів.

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