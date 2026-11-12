Бундестаг розширив повноваження митниці проти відмивання коштів — Der Spiegel

У Німеччині Бундестаг ухвалив закон про розширення повноважень митниці у боротьбі з міжнародним відмиванням коштів та організованою злочинністю. За закон проголосували фракції Союзу та СДПН, а також «Альтернатива для Німеччини». Ліва партія виступила проти, «Союз-90/Зелені» утрималися, повідомляє Der Spiegel.

Перевірка активів без підозри у злочині

Ключовим положенням закону є новий механізм адміністративного розслідування та забезпечення активів. Його зможуть застосовувати навіть без початкової підозри, необхідної для кримінального провадження, якщо є обґрунтовані сумніви щодо законного походження майна.

Згідно із законопроєктом, суттєвими зазвичай вважатимуть активи вартістю понад 100 тисяч євро. Для майна, що підлягає реєстрації, зокрема нерухомості та транспортних засобів, встановлено поріг у 50 тисяч євро. Остаточне рішення про конфіскацію майна ухвалюватиме фінансовий суд у складі кількох суддів.

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Очікувані надходження і посилення підрозділів

За розрахунком, наведеним у законопроєкті, нові повноваження з 2028 року можуть забезпечувати близько 308 мільйонів євро надходжень щороку. Оцінка враховує активи, зокрема нерухомість, люксові автомобілі, предмети мистецтва та криптоактиви, і базується на припущенні про успішність приблизно половини процедур.

За оцінками, наведеними в матеріалі, щороку в Німеччині відмивають близько 100 мільярдів євро незаконних коштів. Депутат від СДПН Інго Фоґель заявив у парламенті, що для протидії злочинним структурам необхідно впливати на їхні фінансові потоки, майно та економічну силу.

Закон також передбачає об’єднання слідчих підрозділів, посилення кадрового й фінансового забезпечення підрозділу фінансового контролю за нелегальною зайнятістю та поліпшення обміну даними між органами влади. Міністр фінансів Ларс Клінґбайль заявив, що для аналізу даних застосовуватимуть штучний інтелект.

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