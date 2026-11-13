Бундестаг розширив повноваження німецьких спецслужб — Der Spiegel

У Німеччині Бундестаг ухвалив масштабну реформу законодавства про спецслужби, яка розширює їхні повноваження у протидії шпигунству, тероризму та саботажу. За рішення проголосували 309 депутатів, проти — 190, ще 71 утримався, повідомляє Der Spiegel.

Нові інструменти для спецслужб

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) та Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) отримають додаткові можливості для контролю телекомунікацій і зіставлення біометричних даних. BfV, який раніше мав переважно збирати інформацію та здійснювати спостереження, за визначених умов зможе таємно проникати до помешкань і вживати заходів проти вибухівки або зброї.

Право затримувати людей і проводити відкриті обшуки й надалі залишатиметься за поліцією. Законність окремих заходів попередньо перевірятиме спеціальний орган, до складу якого входитимуть колишні судді.

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Повноваження BND за кордоном

BND, що відповідає за зовнішню розвідку, також отримає повноваження для оперативного втручання. Зокрема, служба зможе за кордоном виводити з ладу сервери державних хакерських груп.

Коаліція ХДС/ХСС і СДПН пояснює реформу посиленням загроз з боку іноземних спецслужб, насамперед Росії, Китаю та Ірану. За її задумом, зміни мають зменшити залежність Німеччини від розвідувальної інформації, отриманої від дружніх держав.

Опозиція заявляє, що реформа скасовує розмежування між поліцією та спецслужбами. Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт назвав закон «реформою століття» та заявив, що Німеччина є ціллю гібридних загроз, тероризму, екстремізму й діяльності іноземних держав.

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