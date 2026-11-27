Бундестаг схвалив федеральний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає видатки на рівні 555,9 млрд євро. Це на 31,4 млрд євро більше, ніж у 2026 році. Після остаточного голосування міністерства зможуть використовувати затверджені кошти з січня, повідомляє Tagesschau.

Найбільші видатки — на соціальну сферу та оборону

Найбільший бюджет матиме Міністерство праці та соціальних справ — 203,3 млрд євро, майже на 6 млрд євро більше за показник 2026 року. На це відомство припаде 36,2% усіх федеральних видатків.

Регулярний бюджет Міністерства оборони становитиме 109,7 млрд євро. Крім того, ще 29,9 млрд євро передбачено зі спеціального фонду Бундесверу. Сукупні оборонні видатки сягнуть 139,6 млрд євро — приблизно на 31 млрд євро більше, ніж торік.

На транспорт передбачено 25,35 млрд євро, що на 2,55 млрд євро менше, ніж у 2026 році. Міністерство досліджень, технологій і космосу отримає 21,97 млрд євро, а Міністерство внутрішніх справ — 16,81 млрд євро, приблизно на 1 млрд євро більше за цьогорічний показник.

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Скорочення для охорони здоров’я та розвитку

Бюджет Міністерства охорони здоров’я зменшиться з 21,77 млрд євро у 2026 році до 15,12 млрд євро у 2027-му. Бюджет Міністерства освіти, сім’ї, літніх людей, жінок і молоді становитиме 15,93 млрд євро проти 16,66 млрд євро роком раніше.

На економічне співробітництво та розвиток виділять 9,58 млрд євро — на 4,7% менше, ніж у 2026 році. Видатки Міністерства закордонних справ скоротяться незначно — до 5,99 млрд євро, а бюджет Міністерства економіки та енергетики становитиме 5,65 млрд євро, приблизно на 250 млн євро менше за торішній.

Водночас бюджет відомства канцлера зросте до 5,38 млрд євро. Міністерство цифровізації та модернізації держави отримає 1,52 млрд євро, тоді як Міністерство юстиції та захисту прав споживачів — 1,22 млрд євро, майже стільки ж, як і цього року.

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