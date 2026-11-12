Бундестаг схвалив нові повноваження для кіберзахисту — Anadolu Agency

У Німеччині Бундестаг схвалив законопроєкт, який надає органам безпеки ширші повноваження для захисту від кібератак. Ініціативу підтримали правлячий союз Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, а також молодший партнер коаліції — Соціал-демократична партія.

Інструменти для протидії кібератакам

Законопроєкт передбачає додаткові інструменти для Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій, Федеральної поліції та Федерального відомства кримінальної поліції. Вони зможуть забороняти експлуатацію інформаційних систем, які вважають загрозливими, перенаправляти потоки даних, а також отримувати доступ до даних, видаляти або змінювати їх.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт заявив депутатам, що Німеччина нарощує можливості в кіберпросторі. За його словами, активний кіберзахист має стати одним із ключових елементів архітектури безпеки країни для протидії гібридним загрозам, діям іноземних держав і кібератакам, повідомляє Anadolu Agency.

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Критика опозиції та Бундесрат

Проти документа проголосували опозиційні партії, зокрема «Альтернатива для Німеччини», «Ліві» та «Зелені». Депутат від «Зелених» Константін фон Нотц розкритикував законопроєкт, заявивши, що він не забезпечує необхідної ясності та створює контрпродуктивні дублюючі структури.

Законопроєкт ще потребує схвалення верхньої палати парламенту — Бундесрату. Раніше Бундесрат уже закликав внести до нього зміни, висловивши занепокоєння насамперед можливим навантаженням на бізнес.

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